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Татар-информ

20 ноября 2019, 04:35

Общество

В нурлатских семьях в текущем месяце случился беби-бум двоен и близнецов

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Общество

В нурлатских семьях в текущем месяце случился беби-бум двоен и близнецов

Фото: nurlat-tat.ru

Рождение близнецов необычный случай для района, так как с начала текущего года в Нурлате зарегистрировано всего четыре двойни.

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В Нурлатском районе в текущем месяце родилось сразу две пары двоен и близнецов. Это необычный случай для района, так как с начала текущего года зарегистрировано всего четыре двойни. Об этом сообщает «Нурлат-информ».

19 ноября в отделе ЗАГС исполкома Нурлатского района выдали первый документ – свидетельство «королевской двойне» (брату и сестре) Мадине и Данияру Марвиевым и близнецам Разилю и Румилю Хасановым. Документы вручили их папам.



«Это событие действительно можно считать особенным, ведь не так часто в нашем районе рождаются двойни», – сказала начальник отдела ЗАГС Лилия Гумерова, пожелав младенцам расти здоровыми.

«Пусть рождение близнецов станет добрым знаком для всего района, а мы пожелаем малышам расти здоровыми, крепкими и удачливыми!» – пожелала специалист новоиспеченным отцам.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в роддоме Агрызского района в прошлом месяце случился многодетный бэби-бум, когда из родильного дома за пять дней одной недели выписались четыре многодетные семьи.

 

 

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