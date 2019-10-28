В роддоме Агрызского района случился многодетный бэби-бум

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Из Агрызского роддома за пять последних дней прошлой недели выписались четыре многодетных семьи. Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГС по РТ.



В семье Камалиевых Рамиля и Айсылу родился третий малыш Рияз. В семье Ишимовых Романа и Лилии появилась долгожданная дочь Мадина – малышка также стала третьим ребенком в их семье. Кроме того, в семье Ожигановых Анатолия и Оксаны сын Ярослав стал третьим.



Пятый малыш родился в семье Красноперовых, Радик и Татьяна назвали сына Дмитрием. Юных граждан России чествовали в родильном доме Агрызского района РТ, где в торжественной обстановке прошла государственная регистрация рождения.



Начальник отдела ЗАГС Гульнара Гайфуллина поздравила многодетные семьи и отметила, что рождение ребенка – это не только большое счастье для родителей, но и огромная ответственность, поскольку все самое главное и важное ребенок берет из семьи.

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