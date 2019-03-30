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Татар-информ

19 ноября 2019, 19:46

Наука и образование

Васильева в Казани назвала важной задачу осмысления Победы в Великой Отечественной

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Наука и образование

Васильева в Казани назвала важной задачу осмысления Победы в Великой Отечественной

Фото: Владимир Васильев

Глава Минпросвещения РФ убеждена, что «о цене и итогах Победы нужно говорить постоянно».

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Важная задача, которая стоит перед российским обществом, – это осмысление уроков и значения Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева на форуме «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования» в Казани.

Глава Минпросвещения России напомнила, что в 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной. «В соответствии с указом Президента России 2020-й объявлен Годом памяти и славы. Как говорится в тексте указа, это сделано для сохранения исторической памяти», – сказала она.

Министр просвещения заметила, что в Великой Отечественной войне погибли, в частности, более 6,4 млн человек в возрасте 18–35 лет. «Благодаря их жизни мы живем и творим, – добавила она. – Об этом нужно говорить постоянно, каждый день – о цене и итогах Победы. 7 млн наших жителей погибли в карательных операциях. Когда я говорю о значении Победы, важнейшим источником для нас должны оставаться письма».

«Очень много желающих попасть в российскую школу, провести всевозможные конкурсы, посвященные второй половине ХХ века, дать большие средства на то, чтобы привезти конкурсантов и учителей в Москву и другие крупные города – в общем, сделать все возможное, чтобы историческая память была деформирована. Я считаю, что в этом случае мы являемся главными людьми, которые должны противостоять тому, что происходит, поскольку это связано с воспитанием наших молодых людей, которые завтра будут править страной», – обратилась Васильева к учителям. Конкретизировать, кто именно хочет деформировать историческую память, она не стала.

Министр также выразила согласие с педагогами, которые предлагают использовать 11-й класс для «более подробного рассказа об исторических событиях второй половины XX века, о современной России».

«Считаю, что этот подход позволит очень подробно остановится на итогах и уроках Второй мировой войны и ее важнейшей составной части – Великой Отечественной войны. Важен принцип формирования программы российской истории, для старшеклассников – более подробное освещение международного контекста всех основных событий и процессов внутри основного курса истории. Чтобы у наших ребят было полное осознание, что происходило, какова была роль и позиция России в тот или иной период в конце ХХ века, в мировой политике», – заключила глава Минпросвещения.

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