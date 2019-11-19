Ольга Васильева рассказала, как изменятся «История» и «Обществознание» по новому ФГОСу

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала, как изменится содержание предметов «История» и «Обществознание» по обновленному ФГОСу. Об этом глава Минпросвещения РФ сообщила сегодня на форуме «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования» в Казани.

«Скоро завершится долгий процесс разработки изменений в Федеральном государственном образовательном стандарте начального, общего и основного общего образования. В процессе согласования всех позиций мы, по сути, создавали новую редакцию ФГОС», – сказала Васильева.

По ее словам, содержание предмета «История» теперь полностью базируется на концепции нового учебно-методического комплекса по истории с включением историко-культурного стандарта.

«Эти документы были разработаны Российским историческим обществом по поручению Президента при активном вашем участии. В обновленном содержании реализованы все концептуальные идеи новой концепции преподавания истории. В частности, повышено внимание к истории культуры и повседневности, изучению локальной истории», – уточнила министр.

Васильева добавила, что ключевую роль теперь играют работа с историческими источниками, организация материала отечественной и всеобщей истории. Кроме того, большое внимание уделено изучению биографий исторических деятелей и освоению исторической географии.

Говоря о предмете «Обществознание», глава Минпросвещения отметила, что здесь главная задача – социализация школьников при распределении учебного материала по годам. «Содержание учебного предмета способствует прежде всего развитию правосознания наших школьников, – подчеркнула она. – Курс способствует формированию общероссийской идентичности благодаря включению в его содержание материала, связанного с современной Россией».

Министр заметила, что важным результатом обучения теперь будет являться умение анализировать события социальной действительности, позиции правовых норм, собственное поведение и поступки других людей. Содержание предмета также связано с развитием финансовой грамотности учащихся.

«История и обществознание в школе – это те дисциплины, в которых содержание определяет то, какие именно учащимися будут достигаться предметные и личностные результаты. Новый стандарт – это точка опоры и для педагогов», – убеждена Васильева.

Она отдельно остановилась на вопросе совершенствования учебно-методической литературы по региональной истории. «Есть замечательный партийный проект “Историческая память”, – заключила министр. – Считаю, что мы должны привести к требованиям сегодняшнего дня региональное учебно-методическое пособие в соответствии с единым историко-культурным фондом».

На форум «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования» в Казань приехали учителя истории и обществознания со всей России. Мероприятие объединило выездное совещание Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания и III Съезд учителей истории и обществознания республики.

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