Обязательный ЕГЭ по истории могут ввести в 2022 году в ряде регионов России

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В России в 2022 году могут ввести обязательный ЕГЭ по истории в нескольких пилотных регионах. Об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева на форуме «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования» в Казани.

Глава Минпросвещения РФ напомнила, что в 2020 году в некоторых регионах России в пилотном режиме будут проводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку. «С Рособрнадзором вопрос обсуждался давно о том, что надо сдавать иностранный язык после окончания 11-го класса. И я думаю, что в 2022 году мы сможем говорить о “пилотах” именно по истории», – сказала она.

По мнению Васильевой, каждый выпускник школы «должен знать и любить свою историю – сложную, трагическую, но свою, от которой мы не собираемся отказываться».

«Люди, которые приезжают на работу в Россию, – мигранты, должны сдавать историю нашего Отечества и русский язык. Почему человек, живущий в России, не должен знать историю и литературу своей страны и быть в этом смысле грамотным и культурным? – подчеркнула министр. – Учителя истории – это люди, в руках которых находится самое главное – тот стержень, без которого двигаться вперед очень сложно».

В беседе с журналистами Васильева уточнила, что пока не обсуждается вопрос о том, войдет ли Татарстан в число пилотных регионов по введению обязательного ЕГЭ по истории.

Учителя истории и обществознания со всей России приехали в столицу Татарстана на форум «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования». Мероприятие объединило выездное совещание Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания и III Съезд учителей истории и обществознания республики.

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