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Алексей Новиков

19 ноября 2019, 17:01

Происшествия

Жертвы смертельной аварии на трассе в РТ не были пристегнуты ремнями безопасности

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Происшествия

Жертвы смертельной аварии на трассе в РТ не были пристегнуты ремнями безопасности

Фото: УГИБДД МВД по Республике Татарстан

6 ноября утром на 68-м километре трассы Казань – Оренбург при столкновении отечественной легковушки и иномарки погибли четыре человека.

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). Водитель и пассажиры, погибшие в аварии в РТ, не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщил ИА «Татар-информ» начальник УГИБДД МВД по РТ полковник полиции Александр Разумнов.

 

«Такого количества жертв можно было бы избежать, если бы все участники ДТП были пристегнуты на момент аварии. Несмотря на то, что машины получили серьезные повреждения, жизненное пространство для их пассажиров имелось», — рассказал Разумнов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 16 ноября утром на 68-м километре трассы Казань – Оренбург девушка-водитель «Лады» не выбрала безопасную скорость, вылетела на встречную полосу и столкнулась и «Фольксвагеном».

Жертвами ДТП стали водитель «Фольксвагена», две пассажирки иномарки (62 и 87 лет), а также 32-летний пассажир «Лады». Юную автоледи, 20-летнюю пассажирку «Лады» и 65-летнего мужчину, который находился на пассажирском сиденье иномарки, с многочисленными травмами доставили в больницу.

 

 

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