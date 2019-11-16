Смертельное ДТП на трассе в РТ спровоцировала юная автоледи, выехав на встречку

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). Смертельное ДТП на трассе Казань – Оренбург в Татарстане спровоцировала юная автоледи, выехав на встречку. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Сегодня около 7.20 на 69-м км трассы Казань – Оренбург 21-летняя девушка за рулем "Лады", по предварительным данным, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение в автомобилем "Фольксваген" под управлением 57-летнего мужчины», – уточнили в пресс-службе ведомства.

От удара отечественное авто вылетело в кювет, а иномарку развернуло поперек полос.

Жертвами ДТП стали водитель «Фольксвагена», две пассажирки иномарки (62 и 87 лет), а также 32-летний пассажир «Лады». Юную автоледи, 20-летнюю пассажирку «Лады» и 65-летнего мужчину, который находился на пассажирском сиденье иномарки, с многочисленными травмами доставили в больницу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня рано утром в Лаишевском районе Татарстана произошло лобовое столкновение «Лады» и «Фольксвагена». В результате ДТП погибли 4 человека.

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