В Бугульме рассказали о беспроигрышном способе разрешения конфликта

(Казань, 19 ноября, «Татар-информ»). В Бугульме психологи провели тренинг «Беспроигрышный способ разрешения конфликта». Мероприятие организовали для родителей и воспитанников социального приюта «Ялкын», пишет «Бугульминская газета».



Тренинг состоялся в рамках межведомственной работы специалистов приюта и отделения социальной помощи семье и детям КЦСОН «Радуга» с целью научить родителей сотрудничать с детьми при разрешении конфликтов.



Участникам предложили создать коллаж «Радуга в моей семье» на сплочение членов семьи, показать развитие чувства гордости за свою семью.



Далее в упражнении «Беспроигрышный метод» родители и дети давали дружеские советы друг другу, как бы они предложили решить этот конфликт. Затем все вместе сочинили общую сказку из предложенных слов о доброте в семье, а также о том, как нужно слышать и слушать друг друга.



В финале мероприятия специалисты раздали участникам буклеты на тему «Подросток и конфликт».



Ранее в Бугульме психологи и неврологи рассказали, как вырастить счастливого ребенка, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.