В Бугульме психологи и неврологи рассказали, как вырастить счастливого ребенка

(Казань, 4 ноября, «Татар-информ»). В детском саду № 12 «Буратино» города Бугульмы состоялась встреча с неврологом и психологами. Мероприятие прошло под общим девизом – «Мы вместе». Об этом пишет «Бугульминская газета».

Встреча состоялась при участии врачей-неврологов, психологов, старших воспитателей, а также психолога учреждения и коллег из других детских садов города.

Присутствующие обсуждали возрастные и индивидуальные особенности детей, психологию отношений.





Первый вопрос был адресован неврологу Наиле Акчуриной – почему родители так боятся идти с ребенком к неврологу. Ответ был очевидным – мамы и папы не хотят из уст специалиста слышать какие-то замечания и диагнозы.



Современные мамы много времени проводят в Интернете поиске диагноза, пусть даже косвенно относящегося к их ребенку, полностью забывая о том, что любой неврологический диагноз можно корректировать и вообще исключить в дальнейшем. Далее Наиля Рашидовна рассказала о причинах, по которым необходимо обратиться к неврологу – среди них задержка речевого развития, неврозы, тики, страхи, нарушение сна и носовые кровотечения.



Следующий вопрос прозвучал в адрес психологов – что делать, если малыш капризный, часто устраивает истерики, сжимает кулаки, бьется головой об пол.



По совету специалистов, от истерики нужно отвлечь конкретным заданием, ребенка важно научить отличать, когда ему плохо или просто грустно, важно найти выход агрессии на неодушевленный предмет. Психологи посоветовали позволить рвать бумагу, и, уходя в процесс, ребенок сможет отвлечься от истеричного состояния. При этом нужно всегда находить время для общения, а также необходимо уметь сдерживать обещания перед детьми. Невролог подчеркнул, что агрессивное поведение ребенка – это дискомфорт в голове. Если устранить его причину, ситуация изменится.



Также все специалисты подчеркнули, что ребенок «зеркалит» отношения родителей, поэтому семья должна быть полной и счастливой.



В заключение встречи прозвучал самый главный вопрос: «Что нужно сделать, чтобы вырастить счастливого ребенка?». По единогласному мнению всех специалистов, родители должны всегда уделять ребенку внимание, стараться не давить на него, а предоставить право выбора.



«Счастливый ребенок – это индивидуальность, родителям важно вовремя заметить и научить раскрывать свои качества во взрослой жизни», – подытожили специалисты.

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