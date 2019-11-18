Ученые узнали, почему люди толстеют с возрастом

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Наблюдающийся с возрастом рост живота связан с неправильной работой иммунных клеток. К такому выводу пришли американские и немецкие исследователи во главе с профессором сравнительной медицины и иммунобиологии из Йельской школы медицины Вишей Дипом Дикситом, сообщает РИА Новости со ссылкой на их статью в журнале Cell Metabolism.

Как правило, в ходе старения организма его способность сжигать жир уменьшается, и последний начинает откладываться под кожей, в мышцах и вокруг внутренних органов. Особенно заметно накопление жира на животе.

Медики из США и Германии в ходе эксперимента установили, что у пожилых мышей иммунные В-клетки в брюшном жире разрастаются, что приводит к нарушению обмена веществ и воспалению.

По мнению ученых, в молодом организме В-клетки увеличиваются в ответ на попадание инфекции, а затем уменьшаются, однако при старении они перестают сокращаться в размерах. «Это вызывает предрасположенность к диабету и нарушению обмена веществ», – пояснил Диксит.

При уменьшении сигналов от близлежащих макрофагов и удалении жировых клеток экспансия В-клеток останавливается, что позволяет защитить организм от возрастных проблем, связанных с обменом веществ.

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