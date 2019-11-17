Диетолог назвала чак-чак одной из самых вредных для здоровья сладостей

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Чак-чак и другие жаренные во фритюре сладости, такие как пончики и хворост, — это самые вредные для здоровья десерты, заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова. Об этом пишут «Аргументы и Факты».

Высокое количество простых сахаров в жареных сладостях сочетается с трансжирами, отметила Зотова.

На втором месте — дрожжевые десерты из теста, третье по вредности — это шоколадные батончики и торты с большим количеством крема.

Кроме того, опасны молочные и белковые десерты, если в последних яйца не пропекаются до конца.

Наиболее безвредные десерты — это зефир, пастила, мармелад и горький шоколад «Вообще моносладость — плитка шоколада, варенье, мед — всегда лучше, чем сложносочиненный десерт с составом ингредиентов из 25 строк», — отметила диетолог.

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