Минприроды РФ выступило за постепенный отказ от одноразового пластика

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Отказ от одноразового пластика должен происходить постепенно, эволюционным путем. Таким образом на предложение движения Greenpeace отреагировал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, передает РИА Новости.

«Мы движемся эволюционным путем. Для того чтобы что-либо запрещать, надо сначала создать условия, создать соответствующие перерабатывающие мощности», – заявил Кобылкин журналистам.

Кроме того, министр напомнил, что одноразовые пластиковые изделия изготавливаются из продукции нефтеперерабатывающей промышленности. «Речь сегодня не идет о том, чтобы запретить те или иные производственные мощности», – подчеркнул он.

Ранее российское отделение Greenpeace обратилось к главе Минприроды России с письмом, предложив запретить в стране пластиковые пакеты, одноразовую посуду, трубочки для напитков, влажные салфетки и другие пластиковые изделия. Производителей экоактивисты предложили обязать перерабатывать упаковки товаров.

Идею общественников поддержала директор Института экологии и природопользования КФУ Светлана Селивановская, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

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