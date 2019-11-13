Профессор КФУ поддержала идею запрета одноразового пластика в России

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Предложенный движением «Гринпис» запрет на использование одноразового пластика в России позитивно скажется на защите окружающей среды в стране. Таким мнением с ИА «Татар-информ» поделилась директор Института экологии и природопользования КФУ Светлана Селивановская.

«Эта инициатива, на мой взгляд, – правильная. Бутылки и другие пластиковые изделия, особенно одноразовые, необходимо утилизировать, ведь они плохо биоразлагаемы. Будут годами лежать, и с ними ничего не будет происходить. От них нужно либо отказываться, либо перерабатывать, гранулировать и снова делать пластик. Однако такая переработка – это дополнительные расходы», – отметила Селивановская.

Специалисты российского отделения «Гринписа» обратились в Минприроды РФ, предложив запретить в стране пластиковые пакеты, одноразовую посуду, трубочки для напитков, влажные салфетки и другие пластиковые изделия.

Кроме того, экоактивисты предлагают расширить ответственность производителей, например, обязать их перерабатывать упаковки товаров. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что скоро в Казани появится уличная мебель из переработанного пластика.

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