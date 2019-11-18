В Правительстве РФ оценили идею ужесточить правила продажи алкоголя

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Предложение Общероссийского народного фронта о сокращении допустимого периода продажи алкоголя в России с 23.00 до 22.00 в Правительстве РФ сочли избыточным. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Обращение [ОНФ] в адрес Правительства носит избыточный характер <...>», – подчеркнул пресс-секретарь Премьер-министра страны Олег Осипов.

Представитель главы Правительства напомнил, что в границах установленного федеральным законодательством коридора каждый руководитель региона может самостоятельно принять решение о сокращении или продлении времени продажи спиртных напитков.

При этом необходимо руководствоваться «пожеланиями граждан и социально-культурных традиций того или иного субъекта РФ», добавил Осипов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Общероссийский народный фронт предложил Правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.

Сейчас федеральное законодательство разрешает торговлю алкоголем с 8 до 23 часов по местному времени. Однако региональные власти имеют право устанавливать дополнительные ограничения. Так, в Татарстане продажа алкоголя разрешена с 10 до 22 часов.

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