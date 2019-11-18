ОНФ предложил Правительству России ужесточить правила продажи алкоголя

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Общероссийский народный фронт предложил Правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующее послание организации.

Общественники убеждены, что установленный сейчас допустимый период реализации алкогольных напитков, до 23 часов по местному времени, необходимо сократить на один час – до 22 часов.

Инициатива направлена на достижение целей национального проекта «Демография», сказано в обращении ОНФ. Авторы идеи надеются, что нововведение приведет к снижению количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, и «пьяных» ДТП, а также в целом к уменьшению потребления спиртных напитков.

Член центрального штаба ОНФ, депутат Государственной Думы России Николай Говорин пояснил изданию: «Положительного решения по нему пока нет. В то же время Минздрав инициативу поддерживает».

В Министерстве здравоохранения РФ пояснили, что оно изучает предложение ОНФ вместе с представителями других федеральных органов власти, а также с экспертами.

Федеральное законодательство разрешает торговлю алкоголем с 8 до 23 часов по местному времени. Однако региональные власти имеют право устанавливать дополнительные ограничения. Так, в Татарстане продажа алкоголя разрешена с 10 до 22 часов.

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