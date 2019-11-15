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Татар-информ

15 ноября 2019, 19:50

Спорт

Мэр Челнов вместе с депутатами испытал новое футбольное поле, погоняв на нем мяч

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Спорт

Мэр Челнов вместе с депутатами испытал новое футбольное поле, погоняв на нем мяч

Фото: Эльвира Мухаметдинова

Сейчас в распоряжении детей имеется два футбольных поля, прямая беговая дорожка, круговая беговая дорожка, универсальная спортивная площадка.

(Набережные Челны, 15 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах состоялась церемония открытия нового футбольного поля. Объект построен в рамках реализации федерального «Демография» и регионального проекта «Спорт-норма жизни». Одним из первых качество искусственного покрытия спортивного сооружения испытал глава города вместе с депутатами, погоняв по нему мяч.

Новое футбольное поле с искусственным покрытием и десятью беговыми дорожками появилось на территории детско-юношеской спортивной школы «Виктория». В школе действует четыре отделения: футбол, регби, велоспорт и конькобежный спорт. Занимается здесь всего 468 спортсменов, основная часть которых увлекается футболом.

Сейчас в распоряжении детей имеется два футбольных поля, прямая и круговая беговые дорожки, универсальная спортивная площадка. «Вишенкой на торте» стал сертификат на 100 тыс. рублей на приобретение инвентаря, который вручил от имени Министерства спорта РТ и муниципалитета Наиль Магдеев директору школы Алфариту Набиеву.

«Отныне действие футбольного сезона в этой части города будет максимально увеличено, поскольку поле с хорошим искусственным покрытием позволяет играть в футбол даже глубокой осенью. И удовольствие от игры смогут получать не только воспитанники спортивной школы, но и жители ближайших микрорайонов. Во всяком случае, мы рассчитываем на то, что люди потянутся к спорту, увидев, какие условия для этого созданы», — заявил Магдеев на открытии.

Глава города также сообщил, что каток «Медео», который функционировал на этом месте до строительства футбольного поля никуда «не уходит».

«Каток начнут заливать, как только для этого появится погодные условия», — сообщил журналистам мэр. При этом он не стал уточнять, по какой технологии будет осуществляться заливка льда. «Задача сохранить каток поставлена, специалисты над ней работают. Они сделают все, чтобы двойной функционал не навредил полю», — отметил руководитель Челнов.

На вопрос журналистов, появятся ли у нового футбольного поля  трибуны, а у ДЮСШ «Виктория» — свое административное здание, Магдеев ответил, что вопросы будут решаться по мере появления финансов.

После торжественной церемонии Наиль Магдеев вместе с депутатами погонял мяч по новому футбольному полю и остался доволен качеством его покрытия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что общегородской каток «Медео», на месте которого построено футбольное поле, продолжит свою работу в старом качестве.

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