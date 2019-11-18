(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Водитель, который в Казани стрелял в окно соседнего авто, сам пришел в полицию. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Дорожный конфликт произошел в минувший четверг на Тэцевской. На кадрах видео, которое было опубликовано в соцсетях, видно, как водитель «Шкоды» стреляет из окна своего авто в соседнюю машину и уезжает.

Спустя сутки личность стрелка установили. Им оказался 36-летний местный житель, который сам пришел в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде», – уточнили в пресс-службе управления.

Также известно, что у стрелка был изъят аэрозольный пистолет, а потерпевшему назначена судебно-медицинская экспертиза. Причиной стрельбы стал дорожный конфликт между воителями, которые просто не смогли «поделить дорогу».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в четверг, 14 ноября, на Тэцевской в Казани водитель иномарки выстрелил в водителя соседнего авто. На место выезжали медики скорой помощи, которые диагностировали у пострадавшего травму щеки. От госпитализации мужчина отказался.



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