На видео сняли, как в Казани водитель авто выстрелил в другого водителя из окна машины

(Казань, 14 ноября, «Татар-информ»). На видео сняли, как в Казани водитель иномарки выстрелил в другого из окна авто. Кадры с места происшествия опубликованы в социальных сетях.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в УМВД России по Казани, инцидент произошел сегодня в половине девятого утра на перекрестке Тэцевской и Челюскина.

«В районе половины девятого утра в полицию обратился 29-летний житель Казани. По его словам, водитель "Шкоды" выстрелил в его сторону из предмета, похожего на пистолет», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как выяснилось, выстрел был сделан из травматического оружия. По словам очевидцев, мужчина получил травму щеки.

«На место ДТП выезжала “скорая”. Помощь пострадавшему оказали на месте, от госпитализации он отказался», – сообщили агентству в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по задержанию стрелявшего.

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