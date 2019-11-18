Пловчихи-синхронистки из Челнов привезли «золото» и «серебро» с турнира в Хорватии

(Набережные Челны, 18 ноября, «Татар-информ»). Пловчихи-синхронистки из Набережных Челнов привезли «золото» и «серебро» с турнира в Хорватии, сообщает Управление физкультуры и спорта исполкома Автограда.

В хорватском городе Сисак прошел международный турнир по синхронному плаванию в возрастной группе 13-15 лет. В соревнованиях приняли участие пловчихи из Хорватии, Чехии, Украины, Венгрии и России.

Подопечные челнинской спортшколы «Дельфин» завоевали две золотые медали и две серебряные. Обладателями высших наград стал дуэт Аделины Сагитовой и Валерии Поповой. Валерия Попова также завоевала серебряные медали в выступлениях «Соло» и «Фигуры».

Золотые медали в групповых выступлениях достались Елизавете Адроновой, Альбине Барышевой, Ксении Лысовой, Валерии Поповой, Аделине и Эвелине Сагитовым, Мадине Саитзяновой и Софии Тихоновой.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что синхронистка казанской Школы Покровской привезла с международного турнира два «золота».

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