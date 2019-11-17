Синхронистка казанской Школы Покровской привезла с международного турнира два «золота»

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). На международном турнире в хорватском городе Сисаке спортсменка казанской Школы синхронного плаванья имени Татьяны Покровской Агния Тулупова завоевала золотые медали сразу в двух дисциплинах: фигурах и соло.

Для недавно созданной на базе казанского училища олимпийского резерва школы Татьяны Покровской это были дебютные международные старты.

Еще два «золота» в дисциплинах дуэт и группа взяли воспитанницы челнинской спортивной школы «Дельфин». Всего команда Татарстана на хорватском турнире завоевала 4 золотых, 3 серябряных и 2 бронзовых медали.

Международный турнир в Хорватии проходил с 15 по 17 ноября и собрал лучших представителей синхронного плавания в возрастной категории 13 — 15 лет из Хорватии, России, Чехии, Венгрии и Украины.

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