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Татар-информ

18 ноября 2019, 15:44

Культура

Эльмира Калимуллина в образе ханши сняла новый клип в Камском Устье

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Культура

Эльмира Калимуллина в образе ханши сняла новый клип в Камском Устье

Фото: пресс-служба Эльмиры Калимуллиной

Необычное звучание известной песне «Сагындым» придают речитатив в исполнении Жени Ксена и необычная аранжировка с элементами этно.

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Певица Эльмира Калимуллина выпустила новый клип на песню «Сагындым» («Соскучилась»). В новом видео артистка снялась и спела дуэтом вместе с Женей Ксеном – соавтором и идейным вдохновителем оригинальной версии этой песни. Об этом сообщает пресс-служба певицы.

Мысль исполнить известную в народе песню в современной обработке давно преследовала артистку. С Женей Ксеном Эльмира сотрудничает не первый год, он является автором нескольких ее песен.

«Как-то мы обсуждали один проект, я поделилась с ним своими планами придать новое звучание известной песне. Он попросил напеть что-нибудь, и я, не раздумывая, начала петь "Сагындым"», – поделилась певица.

Женя Ксен придумал русский текст, форму песни, сценарий клипа. «Я был вдохновлен именно народными сказками – там есть яркие и красивые образы, отчасти даже мрачные. Я написал текст от лица богатыря – героя, который сквозь преграды и дремучие леса идет к своей любви», – рассказал он.

Необычное звучание известной песне на музыку Луизы Батыр-Булгари и слова Фирата Зыятдинова придают речитатив в исполнении Жени Ксена и необычная аранжировка с элементами этно Кирилла Шарафутдинова.

Клип снимали в Камском Устье – одном из самых живописных мест Татарстана. Съемки начинались в три утра, артисты и съемочная группа много ходили по горам, держась за страховочный канат, чтобы добраться до самых неизведанных уголков.

«Уверена, что пейзажи, которые мы показали, удивят многих. Некоторые наши знакомые, кому уже удалось посмотреть клип, не ожидали, что Татарстан может быть таким – им захотелось приехать и увидеть все своими глазами», – отметила Эльмира Калимуллина.

Костюмы и украшения героев – настоящие татарские, у Эльмиры костюм девушки знатного рода – ханши, расшитый вручную, как и шлем Жени. Костюмы, которые зритель увидит на черно-белых кадрах, предоставил Казанский техникум народных художественных промыслов, на цветных – одно из известных праздничных агентств Казани.

 

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