Эльмира Калимуллина выпустит экспериментальный клип, сочетающий татарский романс и рэп

(Казань, 2 ноября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина в ближайшее время разместит в Сети экспериментальный клип, соединяющий традиции татарского романса и рэпа. Об этом исполнительница рассказала в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.
«Будут два клипа, один из которых экспериментальный, где мы сочетали татарский романс и русский рэп, скоро он появится в Сети», – пояснила певица.
Сейчас исполнительница записывает новые татарские песни. Скоро появятся две песни на русском языке, одна из которых будет звучать на федеральном радио.
Весной Калимуллина планирует отправится в гастрольный тур по России, начав его с Республики Татарстан.
Интервью с российской певицей, финалисткой конкурса «Голос» Эльмирой Калимуллиной можно полностью прочитать на сайте «События». Видеоверсию можно увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.
Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу, 2 ноября, в 18.30 и в воскресенье, 3 ноября, в 13.30.