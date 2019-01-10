Резиденция Кыш Бабая станет работать круглогодично

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). С этого года резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы, которая находится в селе Яна Кырлай Арского района Татарстана, будет работать круглогодично. До этого 10 лет татарский зимний волшебник снимал апартаменты в музейном комплексе Габдуллы Тукая. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказала директор компании «Трэвел энд Вок» Юлия Таланова.

«Теперь она [резиденция] будет работать круглогодично. Каждый сезон будет меняться программа, то есть весной — весенняя, летом — летняя. По статистике, когда мы снимали апартаменты, было очень много запросов в летний период, потому что вотчины Тол Бабая, Кикиморы Вятской принимали круглогодично. К сожалению, Кыш Бабай не мог этого делать», — сообщила спикер.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», татарстанский Кыш Бабай вместе со своей внучкой Кар Кызы в этом году отпразднуют 10-летие создания своей резиденции.

23 ноября в 12.00 от памятного знака «Географический центр Казани» стартует праздничное шествие с участием героев. 24 ноября праздничные мероприятия пройдут в резиденции Кыш Бабая в селе Яна Кырлай, где состоятся открытие «Леса Чудес» и праздничный концерт с участием всех сказочных персонажей.

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