(Казань, 18 ноября, «Татар-информ», Елена Саляхова). Амира – сына умершей от рака Айгуль Фазыйловой – усыновят ее родственники из Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина.

«Амир будет передан на воспитание в ту семью, которую выбрала сама Айгуль Фазыйлова еще при жизни. Это был один из важнейших вопросов, который ее беспокоил. Поэтому со стороны органов опеки было оказано содействие в том, чтобы мама определилась с этой семьей, и чтобы все юридические формальности по оформлению ее воли были своевременно сделаны», – сказала Гузель Удачина.

Удачина уточнила, что для мальчика выбрали семью среди родственников Айгуль.

«В органах опеки семья прошла соответствующие проверки – она полностью соответствуют всем критериям по федеральному закону. Поэтому в ближайшее время Амир будет передан на воспитание в эту семью», – сказала Гузель Удачина.

Близкая подруга Айгуль Фазыйловой Гульчачак Локманова рассказала агентству, что Амир будет жить с двоюродным дядей Айгуль.

«У этой семьи есть уже двое сыновей. Амир будет с ними. Большой плюс, что его забирает родственник, а не чужой человек», – сказала она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 15 ноября в казанском хосписе скончалась от рака 4-й стадии 31-летняя Айгуль Фазыйлова.

О трагической истории женщины вся страна узнала после выхода в эфир ток-шоу на Первом канале. Молодая мама пришла на программу, чтобы найти для своего сына Амира приемную семью. Она боялась, что после смерти ее ребенок может попасть в детский дом или в плохую семью.

После программы более полумиллиона семей со всего мира захотели усыновить сына Айгуль.



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