Онкобольная Айгуль Фазыйлова, искавшая приемную семью для сына, скончалась в хосписе

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Онкобольная Айгуль Фазыйлова, искавшая приемную семью для сына, скончалась сегодня ночью. Эту информацию ИА «Татар-информ» подтвердили в казанском хосписе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что трагическую историю Айгуль Фазыйловой в январе этого года узнала вся страна – женщина, больная четвертой стадией рака, стала героиней ток-шоу на Первом канале, когда пришла искать приемных родителей своему сыну. На такой шаг она решилась из-за страха за дальнейшую судьбу своего ребенка.

После программы более полумиллиона семей со всего мира высказали желание усыновить ребенка Айгуль. Неравнодушными к судьбе матери и ее маленького сына оказались жители Тюмени, Якутска, Казани и других городов России, а также семьи из Канады, Германии, Израиля, Чехии, Франции и Австралии.

Почти пять лет женщина боролась с коварной болезнью, прошла десятки операций, химио- и лучевых терапий. В какой-то момент казалось, что болезнь отступила, анализы стали лучше. Айгуль до последнего боролась за жизнь, отвоевывая у рака каждый новый день, который она могла провести с сыном.



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