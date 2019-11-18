Студентка из Татарстана победила на конкурсе «Урок родного языка» в Улан-Удэ

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Студентка Лениногорского музыкально-художественного педагогического колледжа Альфия Кутлахмедова стала победительницей конкурса «Урок родного языка», проходившего в столице Бурятии Улан-Удэ с 12 по 14 ноября. Об этом сообщает «Восток-Телеинформ».

В конкурсе приняли участие 23 студента педагогических вузов из таких регионов России, как республики Алтай, Башкортостан, Бурятия, Татарстан, Тыва и Якутия, Иркутская область и Забайкальский край, а также из Китая и Монголии.

Конкурс включал три этапа: творческую самопрезентацию, рассказ о лучшем реализованном студенческом проекте и проведение открытого урока. Последний был ключевым моментом состязания.

По словам Кутлахмедовой, самым сложным испытанием для нее стал открытый урок на тему «Орнаменты родного края и языка». «Я переживала, что не найду общий язык с незнакомыми детьми, но все прошло хорошо, и дети из Бурятии сказали свои первые слова на татарском языке», – пояснила она.

«В итоге победа в конкурсе для меня стала приятной неожиданностью, я горда, что не подвела свой колледж и Республику Татарстан», – заключила студентка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что представители Татарстана вошли в число лауреатов премии «Студент года-2019».

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