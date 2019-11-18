Хакеры научились взламывать смартфоны через беспроводные наушники

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). Хакеры научились взламывать ряд смартфонов на операционной системе Android, используя беспроводные наушники. Таковы выводы экспертов по кибербезопасности из американских университетов Айовы и Пердью, пишет газета «Известия».

С помощью Bluetooth-устройств киберпреступники могут проникнуть в гаджет, похитить личные данные и даже перехватить звонок. Злоумышленники пользуются так называемым AT-интерфейсом – посредством специальных команд они переводят гаджет на небезопасное соединение.

После того, как протокол общения между гаджетами и беспроводными аксессуарами стал безопаснее, хакеры переключились на использующие Bluetooth гарнитуры, пояснил эксперт по информационной безопасности Алексей Гришин телеканалу «360».

«Перехваченный таким образом разговор будет настолько незаметным для жертвы, что уязвимости в наушниках дают большое пространство для шпионажа», – подчеркнул он.

По словам специалистов, чтобы обезопасить себя, пользователь должен постоянно обновлять устройство, так как при выпуске каждого обновления производители устраняют обнаруженные ими уязвимости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что бюджетные смартфоны на ОС Android оказались опасны для пользователей.

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