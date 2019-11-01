Смартфонам на Android начал угрожать неудаляемый вирус

(Казань, 1 ноября, «Татар-информ»). Специалисты по кибербезопасности компании Symantec сумели обнаружить практически не удаляемый вирус Xhelper, который атакует устройства, использующие операционную систему Android. Об этом сообщает пресс-служба фирмы.

Из-за вредоносной программы на экранах гаджетов постоянно всплывает реклама. Кроме того, уменьшается память устройств.

Как правило, вирус попадает на смартфоны вместе с другими программами, однако продолжает действовать и при их удалении. И даже сброс настроек до заводских не позволяет от него избавиться.

По мнению аналитиков, Xhelper предоставляет использующим его злоумышленникам множество вариантов действий, «включая кражу данных или даже полный захват устройства под свой контроль».

Впервые вирус был замечен в марте. За шесть месяцев он поразил не менее 45 тыс. гаджетов. «Только за последний месяц в среднем 131 устройство заражалось каждый день <…>», – отметили эксперты.

При этом в основном вредоносная программа поражает пользователей из Индии, США и России.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что составлен топ самых быстрых смартфонов на ОС Android.

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