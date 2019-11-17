В Альметьевске одним из первых в республике открылся ледовый каток

(Казань, 18 ноября, «Татар-информ»). В минувшие выходные на площади Нефтяников в Альметьевске заработал ледовый каток с искусственным покрытием. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Председатель Совета ветеранов Василий Самойлов отметил, что это настоящий подарок для жителей и гостей нашего города. Каток является любимым местом отдыха детей и взрослых. В этом году объект открылся одним из первых в республике.



Ледовый каток уникален – он оснащен системой искусственного охлаждения льда, что позволит кататься даже в теплую погоду.



Эксклюзивное холодильное оборудование дает сохранить ледовую поверхность до +10 градусов. Общая площадь катка составляет 3 тыс. кв м.



Проект был реализован по инициативе гендиректора компании «Татнефть» Наиля Маганова в 2017 году.



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