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Татар-информ

17 ноября 2019, 04:14

Общество

Новогоднюю елку в мамадышском парке Победы начнут собирать в начале декабря

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Общество

Новогоднюю елку в мамадышском парке Победы начнут собирать в начале декабря

В прошлом году самые ранние атрибуты праздника в Мамадыше также начали появляться в первых числах декабря.

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Вопрос о том, когда же в Мамадыше начнут устанавливать центральную елку, заинтересовал многих местных жителей, пишет газета «Нократ».

Директор ООО «Мамадыш ЖКУ» Раис Гатиятуллин рассказал, что первая новогодняя красавица появится в парке Победы. К подготовительным работам здесь приступят в начале декабря, а уже в 15-16 числах начнут устанавливать центральную елку.

Раис Сабирзянович также напомнил, что в прошлом году самые ранние атрибуты праздника в Мамадыше также начали появляться в первых числах декабря.

Стоит отметить, что в некоторых городах Татарстана уже приступили в подготовке к празднику. Так, возле казанской «Чаши» начали строить ледовый городок.

 

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