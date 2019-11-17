Новогоднюю елку в мамадышском парке Победы начнут собирать в начале декабря

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Вопрос о том, когда же в Мамадыше начнут устанавливать центральную елку, заинтересовал многих местных жителей, пишет газета «Нократ».



Директор ООО «Мамадыш ЖКУ» Раис Гатиятуллин рассказал, что первая новогодняя красавица появится в парке Победы. К подготовительным работам здесь приступят в начале декабря, а уже в 15-16 числах начнут устанавливать центральную елку.



Раис Сабирзянович также напомнил, что в прошлом году самые ранние атрибуты праздника в Мамадыше также начали появляться в первых числах декабря.



Стоит отметить, что в некоторых городах Татарстана уже приступили в подготовке к празднику. Так, возле казанской «Чаши» начали строить ледовый городок.

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