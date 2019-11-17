Ирек Зиннуров: В следующем году в «Марафон здоровья» добавим турнир по водному поло

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Президент клуба по водным видам спорта «Синтез» Ирек Зиннуров прокомментировал проведение в Казани республиканской спартакиады по плаванию «Марафон здоровья».

«Целый год мы проводили “Марафон здоровья“, где участвовали три возраста – юниоры, рабочая молодежь и старшее поколение. К сожалению, провели его не во всех районах, в следующем году исправимся», – пообещал Зиннуров.

Кроме того, он поделился планами на будущую спартакиаду: «Возможно, на следующий год добавим и водное поло, чтобы проходил турнир по плаванию и соревнования по водному поло».

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