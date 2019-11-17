Итоги и автографы от Красных и Шлейхера: в Казани прошла спартакиада по плаванию

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани состоялся финал спартакиады «Марафон здоровья» по плаванию, участие в нем приняли более 200 спортсменов из 12 районов Татарстана.

Перед стартом итоговых соревнований участников ждал сюрприз – в холле бассейна «Оргсинтез» прошла автограф-сессия от известных татарстанских пловцов – членов спортивного клуба по водным видам спорта «Синтез»: Александра Красных, Егора Куимова, Эрнеста Максумова и Никиты Королева. Также в ней принял участие прыгун в воду Никита Шлейхер.

Что же касается самого «Марафона здоровья», то в нем состязались воспитанники ДЮСШ, рабочая молодежь муниципальных районов, а также представители третьего возраста. Муниципальный этап соревнований проходил с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019-го в рамках проекта «День “Единой России“».

Координатором проекта «Марафон здоровья» является двукратный призер Олимпийских игр, депутат Государственной Думы России от Татарстана Ирек Зиннуров.

Перед началом соревнований он не стал своими словами надолго задерживать старт турнира: «Желаю спортсменам легкой воды, но стоит понимать, что главная цель этого мероприятия – здоровый образ жизни, поэтому вы все – уже победители».

В программу соревнований входили заплывы на 200 метров комплексным плаванием, 100 метров вольным стилем, эстафета 4 на 50 метров, 50 метров вольным стилем и смешанная эстафета 10 на 50 метров.

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