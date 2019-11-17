Ученые рассказали о популярном напитке, способном продлить жизнь

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). За счет содержания большого количества антиоксидантов кофе способен увеличивать продолжительность жизни. Об этом со ссылкой на различные исследования пишет «Медикфорум».

Окисление является одним из основных механизмов старения. Соответственно, антиоксиданты защищают организм от окислительного стресса, вызываемого свободными радикалами. Последние ответственны за развитие многих серьезных заболеваний, включая онкологические.

При этом «ученые определили приблизительно тысячу антиоксидантов в кофейных зернах, а сотни новых формируются при процессе их обжарки», отмечает издание.

В частности, ученые обнаружили, что употребляющие от четырех до пяти чашек кофе ежедневно независимо от наличия других привычек существенно реже умирали в течение периода наблюдений, длившегося 12 лет.

Впрочем, дальнейшее увеличение потребления кофе не давало никакого дополнительного положительного эффекта для состояния здоровья.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что употребление кофе вдвое снижает вероятность развития рака печени.

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