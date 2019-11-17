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Татар-информ

17 ноября 2019, 11:56

Здоровье и средаНаука и образование

Кардиолог напомнил о вредных свойствах вейпов

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Здоровье и средаНаука и образование

Кардиолог напомнил о вредных свойствах вейпов

Электронные сигареты опасны для легких и могут способствовать развитию рака.

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Курение электронных сигарет связано с целым рядом серьезных рисков. Об этом рассказал кардиолог, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин, передает телеканал «360».

Специалист обратил особое внимание на то, что смеси для парения содержат пропиленгликоль, который при нагревании вызывает поражение легких.

Кроме того, по словам врача, присутствующий в смесях для вейпов витамин Е (ацетат токоферола) способствует развитию онкологических заболеваний. С ним же ранее связали вспышку смертности среди курильщиков электронных сигарет в США, случившуюся в этом году, о чем сообщала Lenta.ru.

«Я категорически не рекомендую своим пациентам курить электронные сигареты», – подчеркнул Ахимшин и заметил, что вейпы не могут считаться альтернативой обычным сигаретам.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в вейпах нашли следы бактериальных и грибковых токсинов

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