В вейпах нашли следы бактериальных и грибковых токсинов

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Примерно 30% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет содержат следы бактериальных, а 80% – и грибковых токсинов. К такому выводу пришли исследователи из американского Гарвардского университета, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Environmental Health Perspectives.

Медики и химики изначально пытались определить, какие ароматические наполнители для вейпов наиболее вредны, изучая 38 марок картриджей и 38 марок жидкостей для электронных сигарет.

Неожиданно для себя они выяснили, что примерно в трети наполнителей присутствовали эндотоксины грам-отрицательных бактерий, способные вызывать воспаления в различных органах. Кроме того, почти во всех марках имелись так называемые глюканы, вырабатываемые болезнетворными грибами. Они могут способствовать развитию астмы и других респираторных заболеваний.

При этом в наполнителях с фруктовым вкусом чаще содержались бактериальные токсины, а в картриджах и жидкостях с ароматом табака и ментола – грибковые.

Один из авторов исследования – Дэвид Кристиани из Гарварда заметил, что обнаружение токсинов в наполнителях для вейпов «в очередной раз заставляет задуматься о том, насколько опасны подобные испарители для здоровья курильщиков».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России электронные сигареты планируют приравнять к обычным.

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