Медики назвали самые полезные для суставов продукты

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Причиной заболеваний суставов часто становится нарушение обмена веществ в хрящевой ткани. Употребление некоторых продуктов может облегчить симптомы таких болезней и замедлить их развитие, сообщает со ссылкой на специалистов «Вечерний курьер».

Так, при артрозе воспаление возникает из-за разрушения суставного хряща. Замедлить это процесс могут жирные полиненасыщенные кислоты омега-3, содержащиеся, в частности, в скумбрии.

По словам врачей, небесполезным будет и употребление киви. «В этом фрукте содержится антиоксидант, способствующий синтезу гиалурона и хондроитина (оба эти вещества являются одними из ключевых компонентов хряща – прим. Т-и)», – отмечает издание.

Овсяная каша также показана людям, страдающим от проблем с суставами. Она содержит марганец, ионы которого регулируют выработку ферментов костной и хрящевой тканей.

Помимо этого, при болезнях суставов полезно употребление льняного масла, сардин, сельди, куркумы, которая обладает сильным противовоспалительным действием, а также молока, информирует «Медикфорум».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что диетолог рассказала, как не потолстеть осенью и зимой.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.