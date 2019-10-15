Диетолог рассказала, как не потолстеть осенью и зимой

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). Чтобы не набирать лишний вес в осенне-зимний период, необходима определенная диета. О ней рассказала диетолог Елена Соломатина, пишет газета «Вечерняя Москва».

«Потребление вредных продуктов возрастает с уменьшением солнечного света, из-за отсутствия которого у нас ухудшается настроение», – объяснила врач. Именно с так называемой «сезонной депрессией» она связала рост потребления жирных и сладких продуктов, а также алкоголя.

К тому же «суррогатами в виде жирного, сладкого, жареного, алкогольного» люди склонны восполнять недостаток витамина D. Чтобы действительно получить необходимый витамин, советник посоветовала съедать за день кусочек печени трески или другой жирной рыбы, а не пить биодобавки, которые хуже усваиваются.

Вместо торта медик рекомендовала съедать по банану в день, ведь он вполне способен быстро поднимать уровень сахара. Также она отметила полезные свойства горького шоколада, содержащего антиоксиданты и магний, и орехов, содержащих селен. А для восполнения уровня йода необходимы хурма и морская капуста.

Отдельно Соломатина упомянула сухофрукты и кисломолочные продукты. Последние содержат триптофан – предшественник «гормона удовольствия» серотонина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что диетолог рассказала о самом полезном и о самом вредном хлебе.

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