В Гидрометцентре РФ объяснили отсутствие снега в стране

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Отсутствие снега в России вызвано тем, что как на европейской, так и на большей части азиатской территории страны погоду сейчас определяет мощный антициклон. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает телеканал «360».

«Я даже не упомню ситуацию, когда вот от Калининграда, даже еще западнее, до Якутии такая антициклональная погода была», – подчеркнул метеоролог.

Вильфанд отметил, что уже сейчас в центральной части антициклона наблюдается высокое атмосферное давление – 1025 мбар (768,8 мм ртутного столба – прим. Т-и). Однако на следующей неделе антициклон будет усиливаться, и к 19 ноября давление поднимется до 1040 мбар (780 мм ртутного столба).

Поэтому, объяснил синоптик, несмотря на пасмурную погоду, интенсивные осадки в ближайшее время маловероятны. «Сейчас облачно. <...> Это так называемые подинверсионные облака, характерные для антициклона. Осадков из них не бывает, морось да и только», – сказал он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане похолодает к середине следующей недели.

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