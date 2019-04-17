В Татарстане похолодает к середине следующей недели

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане серьезно похолодает к середине следующей недели. Это следует из предварительного прогноза Гидрометцентра РТ.

В последнее время погоду на территории республики определял антициклон. Благодаря ему среднесуточные температуры воздуха в регионе выше многолетних значений на 3–5 градусов. В ближайшие дни метеорологическая ситуация не изменится, отмечают синоптики.

В субботу, 16 ноября, и в воскресенье, 17 ноября, антициклон продолжит определять погодные условия на территории Татарстана. Осадки по-прежнему маловероятны. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до -6 градусов. Днем температура воздуха составит от нуля до 6 градусов тепла.

В понедельник, 18-го числа, холодный атмосферный фронт пройдет через республику. Днем вероятны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В темное время суток температура воздуха будет равняться от -4 до +1 градуса, в светлое – от нуля до +5.

На следующий день, 19 ноября, отмечают метеорологи, «температурный фон начнет понижаться». Ночью и утром столбики термометров опустятся до 4 градусов ниже нуля, а на востоке Татарстана – и до -7. В течение дня ожидается дальнейшее понижение температуры.

В среду, 20-го числа, осадки маловероятны. Предполагается, что в ночные часы температура воздуха составит от -8 до -13 градусов, в дневные – от -4 до -9.

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