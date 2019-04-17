Старший тренер «Динамо-Казани»: Сегодня не выполнили установку на игру

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Старший тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Сергей Сикачев прокомментировал поражение в гостевом матче против «Уралочки» со счётом 3:0.

«„Уралочка“ — хорошая команда с хорошей самоотдачей, желанием. Тут всегда тяжело играть. В концовке не добили, недозащитились. Не выполняли установку по атаке и подаче на протяжении игры. Будем работать, нам надо добавлять», — поделился специалист.

Также он рассказал о сегодняшней игре легионеров — Бетании де ла Крус и Саманты Фабрис: «Нужно изучить статистику и разобраться, ведь они могут играть намного мощнее. Им ещё и сыграться нужно, Бетания де ла Крус вообще только второй матч с нами».

Вдобавок Сикачев посетовал на календарь — первая домашняя игра «Динамо» пройдёт лишь в шестом туре Суперлиги: «Дома будет легче готовиться, потому что дорога забирает силы. Мало тренировок, хотелось бы больше работать».

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