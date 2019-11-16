(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). Четыре человека погибли в лобовом столкновении двух легковушек на трассе в РТ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Сегодня рано утром на 68-м км трассы Казань – Оренбург в Лаишевском районе республики произошло ДТП с участием «Лады» и «Фольксвагена».

«По предварительным данным, иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с "Ладой"», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Жертвами страшного ДТП стали четыре человека. Еще троих на каретах скорой помощи доставили в больницы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.