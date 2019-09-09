Наиль Залаков: В Татарстане сев озимых культур проведен в оптимальные сроки

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). В республике сев озимых культур проведен в оптимальные сроки, 80% их посевов в хорошем состоянии. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков на совещании в Доме Правительства Татарстана, докладывая о ходе сезонных полевых работ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент республики Рустам Минниханов. Также в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Как сообщил Наиль Залаков, в республике под урожай 2020 года озимые культуры посеяны на площади 494 тыс. га, в том числе пшеница – на 370 тыс.га (74%), озимая рожь – на 121 тыс.га (24%).

«Сев произведен в оптимальные сроки. Наличие влаги позволило более качественно подготовить почву и получить ровные всходы», – отметил докладчик.

Согласно информации Минсельхозпрода РТ, в хорошем состоянии 80% посевов озимых культур, в удовлетворительном – 15%.

По словам первого замминистра, в ряде районов под озимые культуры отведены значительные площади зернового клина. Так, например, в Зеленодольском районе под озимыми культурами занято 60% площадей зерновых культур, в Спасском – 52%, Алькеевском – 50%, Нурлатском и Аксубаевском – 44%, Кайбицком – 42%.

Информируя об «очень важном агроприеме» – основной обработке почвы, докладчик отметил, что в республике на сегодня обработано 1,8 млн га пашни (96% к прогнозу), при этом 45% из этих площадей – с углублением пахотного слоя.

По оперативным данным министерства на 16 ноября, основная обработка почвы завершена в 21 из 43 муниципальных районов республики. В их числе, в частности, Тукаевский район, где обработано 58,2 тыс. га, Заинский (57,5 тыс. га), Мензелинский (56,8 тыс. га), Тетюшский (55,7 тыс. га), Сармановский (55,1 тыс. га). Близки к завершению этой работы Мамадышский, Бавлинский, Нижнекамский, Арский, Алексеевский, Азнакаевский, Нурлатский и ряд других районов, где обработка почвы проведена на 98-99 процентах запланированных площадей.

На совещании Наиль Залаков рассказал также об обеспеченности аграриев республики семенами зерновых культур. «Для сева следующего года засыпано 350 тыс. тонн [семян зерновых] или 102% к потребности. В настоящее время продолжается работа по доведению их до посевных кондиций», – отметил первый замминистра.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в республике переработка сахарной свеклы завершится к концу января 2020 года.

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