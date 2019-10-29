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Татар-информ

16 ноября 2019, 10:30

Сельское хозяйство

Переработка сахарной свеклы в Татарстане завершится к концу января 2020 года

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Сельское хозяйство

Переработка сахарной свеклы в Татарстане завершится к концу января 2020 года

Фото: архив

С начала сезона на трех сахарных заводах республики произведено 189 тыс. тонн сахарного песка.

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). В республике переработка сахарной свеклы завершится к концу января 2020 года. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков на совещании в Доме Правительства Татарстана.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент республики Рустам Минниханов. Также в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Докладывая ходе сезонных полевых работ в республике, Наиль Залаков отметил, что уборка сахарной свеклы завершена.

«Накопано 2,8 млн тонн, урожайность 441 ц/га – одна из самых высоких за все годы возделывания [сахахарной свеклы]», – уточнил докладчик. К примеру, по данным профильного министерства, в 2018 году средняя урожайность этой технической культуры составила 336 ц/га.

Как сообщил Наиль Залаков, три района завершили копку корнеплодов с урожайностью свыше 500 ц/га. Это Тетюшский (532 ц/га), Заинский (516 ц/га) и Мензелинский (506 ц/га) муниципальные районы. Самый большой валовой сбор сахарной свеклы у Заинского района – 482 тыс. тонн, также высокий урожай этой культуры получен в Сармановском и Буинском районах – 374 тыс. тонн и 360 тыс. тонн соответственно.

Согласно информации Минсельхозпрода РТ, на сахарные заводы республики перевезено 1,53 млн тонн сахарной свеклы, что составляет 55% от валового сбора корнеплодов.

«Все три завода исправно работают. Ежесуточно перерабатывается около 17 тыс. тонн [сахарной свеклы]. С начала сезона произведено 189 тыс. тонн сахарного песка. Планируем переработку сырья завершить в конце января 2020 года», – проинформировал участников совещания первый замминистра.

По словам Наиля Залакова, близится к завершению уборка кукурузы – на сегодня она убрана с площади 191 тыс. га, что составляет 94% к прогнозу. Подсолнечник обмолочен на 104 тыс. га, или с 79% площадей этой масличной культуры. Средняя урожайность кукурузы составляет 47,9 ц/га, подсолнечника – 17 ц/га.

С начала уборочных работ по республике намолочено зерновых, зернобобовых культур и кукурузы 4 млн 410 тыс. тонн при урожайности 30,3 ц/га, сообщили в ведомстве. 

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