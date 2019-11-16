Сахар оказался очень опасен для кишечника

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). Употребление большого количества сахара за короткое время увеличивает вероятность возникновения воспалительных заболеваний кишечника. К такому выводу пришли исследователи из канадского Университета Альберты, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал MedicalXpress.

В ходе экспериментов на мышах ученые обнаружили, что грызунам достаточно всего лишь двух дней на диете с высоким содержанием сахара для развития восприимчивости к участвующим в возникновении колита соединениям. Это наблюдение соответствует тому, что пациенты с воспалительными заболеваниями органов пищеварения жалуются на обострения после незначительных изменений в рационе.

По данным медиков, причина развития восприимчивости – размножение условно патогенных бактерий, вызванное потреблением продуктов с высоким содержанием сахара и низким содержанием клетчатки.

При этом продукты жизнедеятельности бактерий «могут перемещаться из кишечника в другие части организма». Это увеличивает риск развития таких опасных заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона, отмечает РИА Новости.

У мышей улучшить состояние кишечника позволило добавление в еду короткоцепочечных жирных кислот, вырабатываемых полезной микрофлорой. Людям же для улучшения работы органов пищеварения специалисты рекомендовали есть продукты с клетчаткой.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученые определили вызывающие гипераппетит пищевые ингредиенты.

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