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Татар-информ

5 ноября 2019, 19:36

Здоровье и средаНаука и образование

Ученые определили вызывающие гипераппетит пищевые ингредиенты

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Здоровье и средаНаука и образование

Ученые определили вызывающие гипераппетит пищевые ингредиенты

Большинство продуктов с улучшенным вкусом содержит повышенное количество жиров и натрия.

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). Вызывающие избыточный аппетит пищевые ингредиенты продуктов с искусственно улучшенным вкусом определили исследователи из Канзасского университета в США. Об этом со ссылкой на вышедшую в журнале Obesity сообщает РИА Новости.

Ученые предложили дать общее название продуктам с улучшенным за счет добавок вкусом, назвав их «гипераппетитными». «Необходимо универсальное определение, которое является специфическим для всех продуктов с повышенной вкусовой привлекательностью», – пояснила ведущий автор исследования Тера Фаззино.

С помощью специальной программы специалисты проанализировали состав 7 тыс. 757 позиций из базы данных по пищевым продуктам и питательным веществам Минсельхоза США (FNDDS). В итоге все гипераппетитные продукты оказались распределены между тремя группами – содержащими жиры и натрий, жиры и простые сахара, углеводы и натрий соответственно.

Как минимум одной из трех категорий соответствовали 62% пищевых продуктов в базе FNDDS. При этом самым удивительным моментом оказалось то, что 49% из них «были маркированы как низкокалорийные или обладающие пониженным содержанием сахара, жира и натрия».

Группы частично пересекались. Большинство продуктов со специально улучшенным вкусом, 70%, содержало повышенное количество жиров и натрия. Это были блюда из мяса и яиц, продукты на основе молока, а также сырные соусы. 25% содержали много жиров и сахаров, а 16% – углеводов и натрия.

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