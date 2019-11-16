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Татар-информ

16 ноября 2019, 08:30

Культура

Бетховен, Прокофьев и Малер: чем слушателей удивит фестиваль «Денис Мацуев у друзей»

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Культура

Бетховен, Прокофьев и Малер: чем слушателей удивит фестиваль «Денис Мацуев у друзей»

Фото: архив/Салават Камалетдинов

ГСО РТ под управлением Александра Сладковского и всемирно известный пианист выступят вместе 18 и 19 ноября.

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Казань в седьмой раз станет площадкой фестиваля «Денис Мацуев у друзей». Государственный симфонический оркестр РТ под управлением Александра Сладковского и знаменитый пианист, народный артист России Денис Мацуев выступят вместе 18 и 19 ноября, сообщает пресс-служба ГСО РТ.

«Фестиваль уже занял видное место среди престижных музыкальных форумов и конкурсов, которые с неизменным успехом проходят в нашей республике, и, безусловно, может считаться одним из культурных брендов Татарстана», — подчеркнули в пресс-службе татарстанского оркестра.

В программу первого музыкального вечера включили произведения Бетховена: Сонату № 23, Сонату № 32 и Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. 

На втором концерте 19 ноября слушателям представят Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Прокофьева и Симфонию № 5 Малера. Ведущим вечера станет российский актер и телеведущий Юлиан Макаров. Также 19 ноября Денис Мацуев и художественный руководитель и главный дирижер ГСО РТ Александр Сладковский наградят победителей отборочного тура конкурса на соискание стипендий Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. Выбранные юные музыканты из Казани попадут в летнюю творческую школу.

Отметим, что это не первый приезд Дениса Мацуева в Казань в этом году. Весной он выступил с татарстанским оркестром на фестивале «Белая сирень».

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