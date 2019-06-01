Всемирно известный пианист Денис Мацуев трижды сыграл на бис для казанской публики

(Казань, 1 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Казани продолжается IX Международный фестиваль «Белая сирень», посвященный творчеству Сергея Рахманинова. Четвертый концерт стал особенным — за дирижерский пульт встал не приглашенный музыкант, а основатель фестиваля, маэстро Александр Сладковский. По его приглашению в столицу Татарстана приехал знаменитый пианист и арт-директор Рахманиновского фонда Денис Мацуев. Перед концертом музыкант дал профессиональную оценку фестивалю «Белая сирень».

«Фестиваль самого лучшего класса, высочайшей пробы. За эти годы видно восхождение оркестра на Эверест», — подчеркнул Мацуев.

Александр Сладковский в свою очередь рассказал, что концертная программа менялась вплоть до последнего дня, подчиняясь главному для музыкантов закону — импровизации. В первом отделении Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан, Денис Мацуев и Александр Сладковский исполнили Второй фортепианный концерт Ференца Листа. Композитор работал над этим 20-минутным произведением около 20 лет, поэтому каждая минута звучания тщательно продумана, рассказал гостям вечера ведущий Юлиан Макаров.

Далее музыканты обратились к творчеству Сергея Рахманинова и его Четвертому фортепианному концерту: «Это произведение появилось в США, в поздний период жизни автора. Ритмы Нового света переплетаются с темой непроходящей тоски по Родине, с ее просторами, наполненными ароматом белой сирени», — описал произведение Юлиан Макаров.

После виртуозного исполнения двух сложнейших, по признанию критиков, произведений, Денис Мацуев трижды вышел на бис и исполнил для казанской публики Экспромт № 3 Шуберта, Скерцо из Третьей сонаты Бетховена и Революционный этюд Скрябина.

Во втором отделении ГСО РТ и Александр Сладковский сыграли Симфонию № 3 Петра Чайковского — единственную мажорную симфонию композитора. Выступление на сцене Большого концертного зала им. С. Сайдашева стало своего рода репетицией перед записью всех симфоний Чайковского в исполнении ГСО РТ и маэстро Сладковского, которая состоится в июле. Зал аплодировал стоя, музыканты вышли на бис дважды и исполнили «Пляску скоморохов» из оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова и «Стан Тамерлана» Александра Чайковского.

Отметим, что следующий концерт фестиваля «Белая сирень» Казань примет 4 июня. В столице Татарстана прозвучит музыка Петра Чайковского и Модеста Мусоргского.

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