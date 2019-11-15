Ученые нашли причину нелюбви к брокколи и пиву

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ»). Нелюбовь к брокколи, брюссельской капусте, крепкому кофе, пиву и темному шоколаду обусловлена генетически. К такому выводу пришли исследователи из Университета Кентукки в США, представившие свои результаты на конференции Американской кардиологической ассоциации в Филадельфии, пишет «Российская газета».

Восприятие горечи зависит от гена TAS2R38, который передается людям от обоих родителей. Он существует в двух вариантах – AVI и PAV.

Обладающие двумя вариантами AVI не слишком чувствительны к горьким веществам и поэтому с легкостью переносят присутствие горечи во вкусе различных продуктов. Обладающие двумя вариантами PAV, напротив, воспринимают некоторые блюда как слишком горькие. Носители же обоих разновидностей гена обладают средней чувствительностью.

Участниками исследователей стали 175 добровольцев. Обладатели двух вариантов PAV среди них в среднем если значительно меньше зеленых овощей, особенно – брокколи и брюссельской капусты.

По мнению ученых, нелюбовь к пище с выраженно горьковатым вкусом – некоторым крестоцветным и ряду других продуктов, может быть объяснена эволюционно. Возможно, благодаря этой особенности предки нынешних людей избегали горькой и, следовательно, ядовитой еды.

«Если вы хотите, чтобы ваши пациенты придерживались диетических рекомендаций, помните об их вкусах», – подчеркнул один из авторов исследования – Дженнифер Л. Смит.

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