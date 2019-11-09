Диетолог перечислила полезные и вредные свойства мандаринов

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). У мандаринов много полезных свойств, но для некоторых людей употребление этих фруктов противопоказано. Об этом напомнила врач-диетолог Елена Соломатина, пишет газета «Вечерняя Москва».

Специалист подчеркнула, что «мандарины употреблять можно и нужно». И обратила внимание на то, что эти цитрусовые фрукты «содержат огромное количество витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов». Кроме того, в них присутствуют вещества, подавляющие рост грибков и оказывающих бактерицидное действие, а также пищевые волокна.

Употребление мандаринов особенно полезно осенью и зимой, так как они содержат необходимый для обновления слизистых бета-каротин, предшественник витамина А. «Мандарины полезны даже для сердца – там много калия, который укрепляет сердечную мышцу, выводит излишки жидкости», – добавила врач, отдельно упомянув о пользе содержащей антиоксидант белой пленки.

При этом с осторожностью употреблять мандарины должны страдающие от заболеваний желудочно-кишечного тракта, гастрита, повышенной кислотности. Кроме того, эти фрукты не стоит есть натощак. Медик также посоветовала не пить сок, а употреблять мандарины целиком.

В среднем человек без вреда для себя может съесть за день два или три мандарина. Безопасное количество зависит от суточного потребления сахаров в целом и от состояния здоровья, заключила Соломатина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что диетологи назвали способы похудеть без занятий спортом.

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