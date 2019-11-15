Районный глава в Казани пошил дворникам брендовую униформу для поднятия их престижа

(Казань, 15 ноября, «Татар-информ», Оксана Романова). Дворники Кировского и Московского районов Казани для поднятия собственного престижа и стимулирования жителей к сознательному обращению с мусором будут носить униформу, сшитую по спецзаказу администрации. Об этом сообщил на стратегической сессии Общероссийского народного фронта в КГАСУ руководитель этих двух муниципальных единиц Сергей Миронов.

«Сегодня основной элемент нашей работы после того, как мы отремонтировали стены, – отремонтировать сознание людей. Мы хотим поднять престиж дворников. В Калужской области мы заказали специальную униформу со слоганом “Чисто там, где я“. Работа дворника – это очень сложный и низкооплачиваемый труд. Мы надеемся, что благодаря униформе население будет меньше сорить и более уважительно относиться к дворникам», – рассказал Миронов.

В своем выступлении спикер рассказал о благоустройстве территорий и реконструкции зданий Кировского и Московского районов. Он отметил, что за полтора года в улучшение среды для жителей вложено 1,5 млрд рублей. В том числе обновлены 27 фасадов домов, среди которых – девятиметровый фасад производственного здания «Тасмы», а также отремонтированы 70 километров дорог.

Одной из первых во дворе на улице Декабристов администрация районов, подчеркнул Миронов, ввела раздельный сбор мусора для последующей утилизации.

«В течение полугода мы получили 30% экономии по вывозу мусора. Сейчас ведем переговоры, как нам эту экономию оставлять жителям на дальнейшее благоустройство дворов и придомовых территорий», – сообщил глава Кировского и Московского районов.

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